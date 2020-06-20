Любовь во время чумы. Легендарная украинская актриса и молодой актер готовят необычный арт-проект (фото)



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Лариса Кадочникова исполнит роль Жорж Санд. Андрею Карпову досталась роль Фредерика Шопена facebook.com/oleg.vergelis

Отмечается, что автором проекта стала легендарная украинская актриса Лариса Кадочникова

В киевском Доме кино готовится постановка нового арт-проекта, посвященного любви польского композитора Фредерика Шопена и его возлюбленной – французской писательницы Жорж Санд (настоящее имя - Амандина Аврора Люсиль Дюпен). Об этом сообщил известный театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Фейсбуке.

«Несмотря на карантин и другие фобии, творческую искру потушить нельзя. Вот и в столичном Доме кино, по всем правилам соблюдения норм карантинной безопасности, идут репетиции нового арт-проекта, посвященного истории большой и драматической любви Жорж Санд и Фредерика Шопена», - написал Вергелис

Отмечается, что автором проекта стала легендарная украинская актриса Лариса Кадочникова. Она же исполнит роль Жорж Санд. Новой потенциальной звезде Андрею Карпову досталась роль Фредерика Шопена. Режиссером проекта выступит Станислав Сукненко.

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Напомним, Шопен познакомился с баронессой Дюдеван осенью 1836 г. После развода с мужем она сохранила его фамилию. Обществу же известная под литературным псевдонимом - Жорж Санд. Они с польским композитором были вместе восемь лет. Зимой жили в Париже, а летом Дюдеван с детьми и Шопеном переезжали в семейное имение в Ноан- Вик.