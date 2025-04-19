Ані Лорак таємно отримала новий український паспорт. Юрист пояснив навіщо

У квітні з’явилася інформація, що артистка-втікачка таємно поновила свій український паспорт. Її юрист підтвердив це

Юрист співачки Ані Лорак Олександр Хаминський підтвердив інформацію про поновлення її українського паспорта. Він стверджує: артистка-втікачка зробила це через нові правила для громадян, які мають паспорт з тризубом і живуть у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський портал Life.ru.



Зі слів Хамінського випливає, що за відсутності дійсного документа перебування Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки) на території Росії могло б бути розцінене як нелегальне: «За новими правилами, які стосуються всіх громадян України, які перебувають у РФ без законних підстав, вони зобов'язані до 10 вересня 2025 року самостійно залишити Росію або врегулювати свій правовий статус».



Юрист додав, що співачка вже має діючу посвідку на проживання в Росії, а торік співачка також подавала заяву на здобуття російського громадянства.



16 квітня російський пропагандистський Telegram-канал Mash заявив про те, що Ані Лорак таємно поновила свій український паспорт. За відсутності у РФ українських посольств, співачці довелося це робити за межами країни-терористки можливо, в Грузії, Вірменії чи іншій країні. Російський канал також повідомив, що після цього Куєк передала оновлені дані до російської податкової служби, аби й надалі мати можливість виступати у Росії.

Російський Telegram-канал повідомив, що Ані Лорак оновила український паспорт скриншот: Mash

Крім цього, «Главком» також знайшов опосередкований доказ того, що Ані Лорак прагне стати повноцінною громадянкою РФ. Співачка на початку 2025 року оновила дані свого російського індивідуального підприємства. Про це повідомляє «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців РФ.



Так, у документі вказано, що підприємниця Куєк у січні 2025 року повідомила Соціальний фонд Російської Федерації про свою реєстрацію як платника страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. У лютому ці дані офіційно внесли в реєстр підприємців.

Підприємниця Кароліна Куєк платитиме податки у РФ, аби у майбутньому розраховувати на пенсію в рублях скриншот: focus.kontur.ru

Відзначимо, що це одна з гілок обов'язкового соціального страхування у РФ. Вона гарантує громадянам право на отримання пенсії за віком, інвалідністю або у зв'язку з втратою годувальника. Як страхувальник, індивідуальний підприємець несе відповідальність за сплату страхових внесків на своє майбутнє пенсійне забезпечення.



При цьому, за актуальною інформацією, Кароліна Куєк для Російської Федерації все ще іноземка, яка має українське громадянство. Реєструючи своє індивідуальне підприємство у 2019 році, Ані Лорак надавала посвідку іноземного громадянина, а також посвідку, яка надає право тимчасово або постійно проживати на території РФ.

Кароліна Куєк все ще іноземка в Росії скриншот: egrul.nalog.ru

Відзначимо, що згідно з прямою нормою ст. 25 Конституції України, громадянин України не може бути позбавлений свого громадянства. Закон України «Про громадянство» (ст. 9) передбачає можливість втрати громадянства виключно за конкретних обставин, серед яких добровільне отримання громадянства іншої країни, що обов'язково має бути підтверджено документально.

Наразі позбавити українського громадянства Кароліну Куєк не дозволяє законодавство України колаж: glavcom.ua

Нагадаємо, що 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» Ані Лорак. У 2014 році, на початку російсько-української війни, Ані Лорак почала активно виступати в Росії та згодом переїхала до Москви. Після 24 лютого 2022 року вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, залишилася жити в країні-агресорці.



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