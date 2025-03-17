Ані Лорак одружилася з нащадком африканських шаманів: що відомо про нового обранця зрадниці

Ані Лорак та Ісаак Виджраку познайомилася у 2023 році на острові Ібіца

Співачка родом з України Ані Лорак, яка відкрито підтримує Росію, вдруге вийшла заміж. Її весілля відбулося 14 лютого на Мальдівах, однак про це вона повідомила лише нещодавно. Церемонія пройшла в таємниці, а ім’я нового обранця співачки зараз викликає чимало обговорень. «Главком» розповідає, що відомо про чоловіка Ані Лорак.

Як пройшло весілля Ані Лорак?

Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля на Мальдівах фото: anilorak/Instagram

Ані Лорак вийшла заміж за іспанця Ісаака Виджраку, який у соцмережах позиціює себе як «духовний цілитель», «експерт із холістичного оздоровлення», «філософ і творець позитивної карми». Офіційний шлюб пара зареєструвала ще у вересні 2024 року на Майорці, Іспанія, а 14 лютого, у День святого Валентина, відсвяткувала весілля на Мальдівах. Пара познайомилася ще у 2023 році на острові Ібіца.

У коментарі російським ЗМІ Лорак зізнавалася, що вже мала пишне весілля на 200 гостей, тому цього разу захотіла зробити церемонію максимально камерною – лише для себе та коханого. Для молодят організували романтичну вечерю з легкими закусками на березі острова, а також прикрасили місце святкування круглою аркою з квітів.

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Для весілля співачка обрала елегантну корсетну сукню з напівпрозорою спідницею та розрізом, доповнивши образ короткою фатою. Її чоловік віддав перевагу білому костюму, відмовившись від сорочки та взуття.

Що відомо про Ісаака Виджраку

У соцмережах Ісаак Виджраку представляє себе як велнес-експерта, філософа радості та творця позитивної карми. Згідно з інформацією на його особистому сайті, він народився в Барселоні, Іспанія, і походить із давнього роду африканських шаманів.

Ані Лорак з новим чоловіком Ісааком Віджраку фото: isaac_vidjrakou/Instagram

Як і його дружина, Ісаак мешкає в Росії. У нього є двоє дітей від попередніх стосунків. Раніше, у 2002 році, він отримав титул «Містер Іспанія». На цей час Виджраку займається йогою та масажними практиками в країні-агресорці. У минулому він також працював актором і моделлю.

Особисте життя Ані Лорак

З 1995 до 2005 року співачка перебувала у стосунках зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який був на 17 років старший за неї.

Ані Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу фото: РИА

15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу. У цьому шлюбі у 2011 році народилася донька Софія. Офіційне розлучення пари відбулося у 2019 році.

Нагадаємо, що 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» Ані Лорак. У 2014 році, на початку російсько-української війни, Ані Лорак почала активно виступати в Росії та згодом переїхала до Москви. Після 24 лютого 2022 року вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, залишилася жити в країні-агресорі та отримала російське громадянство.