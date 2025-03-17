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Ані Лорак одружилася з нащадком африканських шаманів: що відомо про нового обранця зрадниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля
фото: anilorak/Instagram

Ані Лорак та Ісаак Виджраку познайомилася у 2023 році на острові Ібіца

Співачка родом з України Ані Лорак, яка відкрито підтримує Росію, вдруге вийшла заміж. Її весілля відбулося 14 лютого на Мальдівах, однак про це вона повідомила лише нещодавно. Церемонія пройшла в таємниці, а ім’я нового обранця співачки зараз викликає чимало обговорень. «Главком» розповідає, що відомо про чоловіка Ані Лорак.

Як пройшло весілля Ані Лорак?

Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля на Мальдівах
Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля на Мальдівах
фото: anilorak/Instagram

Ані Лорак вийшла заміж за іспанця Ісаака Виджраку, який у соцмережах позиціює себе як «духовний цілитель», «експерт із холістичного оздоровлення», «філософ і творець позитивної карми». Офіційний шлюб пара зареєструвала ще у вересні 2024 року на Майорці, Іспанія, а 14 лютого, у День святого Валентина, відсвяткувала весілля на Мальдівах. Пара познайомилася ще у 2023 році на острові Ібіца.

У коментарі російським ЗМІ Лорак зізнавалася, що вже мала пишне весілля на 200 гостей, тому цього разу захотіла зробити церемонію максимально камерною – лише для себе та коханого. Для молодят організували романтичну вечерю з легкими закусками на березі острова, а також прикрасили місце святкування круглою аркою з квітів.

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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Для весілля співачка обрала елегантну корсетну сукню з напівпрозорою спідницею та розрізом, доповнивши образ короткою фатою. Її чоловік віддав перевагу білому костюму, відмовившись від сорочки та взуття.

Що відомо про Ісаака Виджраку

У соцмережах Ісаак Виджраку представляє себе як велнес-експерта, філософа радості та творця позитивної карми. Згідно з інформацією на його особистому сайті, він народився в Барселоні, Іспанія, і походить із давнього роду африканських шаманів.

Ані Лорак з новим чоловіком Ісааком Віджраку
Ані Лорак з новим чоловіком Ісааком Віджраку
фото: isaac_vidjrakou/Instagram

Як і його дружина, Ісаак мешкає в Росії. У нього є двоє дітей від попередніх стосунків. Раніше, у 2002 році, він отримав титул «Містер Іспанія». На цей час Виджраку займається йогою та масажними практиками в країні-агресорці. У минулому він також працював актором і моделлю.

Особисте життя Ані Лорак

З 1995 до 2005 року співачка перебувала у стосунках зі своїм продюсером Юрієм Фальосою, який був на 17 років старший за неї.

Ані Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу
Ані Лорак із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу
фото: РИА

15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу. У цьому шлюбі у 2011 році народилася донька Софія. Офіційне розлучення пари відбулося у 2019 році.

Нагадаємо, що 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» Ані Лорак. У 2014 році, на початку російсько-української війни, Ані Лорак почала активно виступати в Росії та згодом переїхала до Москви. Після 24 лютого 2022 року вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, залишилася жити в країні-агресорі та отримала російське громадянство.

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Теги: Ані Лорак співачка зрадники росія артист Іспанія весілля

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