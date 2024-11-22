Україна позбавила Ані Лорак та Кіркорова почесних звань

У 2014 році Ані Лорак почала активно виступати в Росії та переїхала до Москви

Сьогодні, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» низку російських артистів. Про це стало відомо із указу №779/2024.

Список, кого позбавили почесного звання «Народний артист України»:

Російський співак Микола Басков,

Російський співак Філіп Кіркоров,

Російський співак Олександр Малінін,

Російський композитор Ігор Крутой,

Російська співачка Кароліна Куєк (Ані Лорак)

Російська співачка Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

Позиція Ані Лорак щодо війни Росії проти України

У 2014 році, на початку російсько-української війни, Ані Лорак почала активно виступати в Росії та згодом переїхала до Москви. Після 24 лютого 2022 року вона не засудила повномасштабне вторгнення РФ, залишилася жити в країні-агресорі та отримала російське громадянство.

Також співачка розповідала, що фінансово підтримує російський фонд, який займається дітьми, викраденими РФ із Запоріжжя і Донбасу.

«Я сама зі школи-інтернату, я це пройшла і я розумію, як це важко. Найбільше страждають діти, які не розуміють, що взагалі відбувається. Я обрала для себе такий напрямок: допомагати їм», – розповідала співачка-зрадниця.

Позиція Філіпа Кіркорова щодо війни Росії проти України

У серпні 2015 року Кіркорова було внесено до бази Миротворець за свідоме багаторазове порушення державного кордону України з метою в'їзду в окупований Крим. Також він брав участь у пропагандистських заходах Росії проти України.

Так, у 2021 році Кіркорову було заборонено приїжджати до України: «Через концерти Філіпа Кіркорова у викраденому Росією Криму, і через те, що Філіп Кіркоров сказав у 2017 році, що Крим – російський».

На початку повномасштабного вторгнення Філіп не робив публічних заяв про свою громадянську позицію, але своїми вчинками показав, що підтримує путінський режим і війну Росії проти України.

Згодом співак заступився за Віктора Медведчука, якого 12 квітня 2022 року затримала СБУ, та за його дружину Оксану Марченко, закликавши до «справедливого рішення».

З 7 січня 2023 року Кіркоров перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Позиція Таїсії Повалій щодо війни Росії проти України

Співачка Таїсія Повалій виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну та називала війну «порятунком». Артистка також говорила за «примирення народів».

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Згодом Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.