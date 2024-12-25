«Кароліна – не рабиня України. Вона просто хоче грошей!» Як поживає Ані Лорак у Росії

На Батьківщині Ані Лорак – під санкціями, у Росії – на короткому повідку у Кремля

Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім’я – Кароліна Куєк) останні десять років публічно підтримує Росію, яка веде загарбницьку війну проти України. Та попри таку відданість агресору у співачки не все складається: бо для якщо для українців вона – зрадниця, то для росіян вона – українка. Тому концерти Ані Лорак вони зривають, підозрюючи у співпраці на користь ЗСУ.

Та Кремль тримає артистку на короткому повідку і доводить, шо місія зрадниці нею ще не повністю виконана. На початку грудня 2024-го Ані Лорак знову узяла участь у щорічній новорічній зйомці телефестивалю «Пісня року», який виходить на державному російському ТБ.

В Україні Ані Лорак – під санкціями дані: Державний реєстр санкцій

На Батьківщині Лорак – під санкціями. Більше того у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський вніс втікачку до переліку діячів, яких Україна має намір позбавити державних нагород. Адже Ані Лорак має почесне звання «Народний артист України», яке їй присвоїв президент Віктор Ющенко у далекому 2008 році.

Як живеться та працюється Ані Лорак у Росії з початку повномасштабного вторгнення – розказує «Главком».

Закриття бізнесу

З 2015 року в російському місті Красногорськ діяло ТОВ «Ані Лорак Продакшн». Компанія заробляла на організації концертів, а також створенні пісень та кліпів. Свого часу цей бізнес офіційно приносив Лорак до 40 млн рублів у рік.

11 жовтня 2022 року ця фірма Лорак припинила своє існування. Перед цим російська податкова взялася за артистку: викрила компанію в недостовірності адреси (не збіглася з фактичною). Також було заблоковано рахунки співачки. Лорак та її адвокати намагалися «відвоювати» бізнес, але податкова виявилася сильнішою.

ТОВ «Ані Лорак продакшн» у Росії закрила податкова скриншот: Реєстр rusprofile

Після закриття ТОВ Кароліна Куєк не опустила руки, артистка залишилася у Росії приватною підприємницею, вона має право вести діяльність за 14 кведами, серед яких ведення мистецької діяльності, а також – торгівельної. Утім, якщо вірити офіційним реєстрам та відкритим джерелам інформації, це не приносить артистці-втікачці значних доходів.

Російський паспорт – бути чи не бути?

На початку цього року російськими ЗМІ прокотилася хвиля інформації, заснована на анонімних джерелах: Ані Лорак хоче отримати російський паспорт. Сама співачка цього не коментувала.

«Главком» отримав виписку з російського Єдиного державного реєстру приватних підприємців, в якому сказано, що Кароліна Куєк для росіян все ще іноземка.

Ані Лорак станом на кінець 2024 року не мала російського громадянства скриншот: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та приватних підприємців РФ

Український YouTuber BespaLOVmedia отримав інсайдерську інформацію про те, що заяву на отримання червоного паспорта Куєк відхилили через фінансові махінації. Також росіянкою офіційно Ані Лорак не стала через те, що у заяві повідомила неправдиву інформацію про діяльність свого брата Ігоря Куєка. Кілька років тому ЗМІ повідомляли, що Куєк був одним із власників платформи UkrArpa, що займалися розробкою і створенням зброї для української армії.

Після отримання відмови, повідомляє BespaLOVmedia, Ані Лорак брала консультацію на отримання громадянства Ізраілю, а у 2019 році вона намагалася отримати посвідку на проживання в Іспанії.

Заявка Кароліни Куєк на посвідку на постійне проживання в Іспанії скриншот: Telegram-канал Богдана Беспалова

Боротьба росіян проти співачки

У 2023 році Лорак втрапила у черговий скандал в Росії. Голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін написав звернення до губернатора Підмосков’я з вимогою скасувати концерти співачки з українським паспортом. Бородін у зверненні висловив недовіру артистці, заявивши: «Немає жодних гарантій, що доходи від концертів Ані Лорак не підуть на підтримку тих, хто воює проти росіян».

Як наслідок, співачка пройшла практично усі перевірки, які підтвердили, що її російські доходи не йдуть на українську армію. Однак Віталію Бородіну цього виявилося замало і він закликав Міністерство внутрішніх справ РФ перевірити Ані Лорак повторно. Окрім того, українська співачка мала чітко висловити свою підтримку на користь так званої «СВО» та прихильності до Росії.

«Я знаю, чому вона (Ані Лорак – «Главком») це робить. Після моїх звернень, коли її почали перевіряти, її вирізали з ефірів, зокрема НТВ, скасували концерти. Я, як співачку, її розумію. Має колектив, якому потрібно платити зарплату», – коментував тоді ситуацію Віталій Бородін.

У результаті всі перевірки та перевірки Куєк пройшла, а Бородін зробив у своєму Telegram повідомлення про те, що до неї більше немає ніяких питань.

Але тенденція зі скасуванням концертів Лорак продовжилася й у 2024 році. 16 лютого з невідомих причин не відбувся її концерт у Сочі. А шоу у Москві 19 квітня перенесли на іншу дату через теракт у концертному залі «Крокус Сіті Хол» – там був запланований концерт співачки. Гроші за квитки на перенесений захід покупцям досі не повернули. Скасовували її виступи й на периферії, наприклад у Пермі.

Росіяни також цькують артистку з українським паспортом. У соцмережах можна зустріти коментарі, в яких жителі РФ називають її «хохлухою» та критикують за афіші, які та використовувала на початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни критикують Ані Лорак джерело: соцмережі

Але як би не подобалася росіянам Ані Лорак, прессекретар російського диктатора Дмитро Песков у грудні 2024 року робить промовистий жест, знайомить своїх доньку та онучку з українською співачкою.

«Кароліна – не рабиня України»

Новий наречений Ані Лорак Ісаак Виджраку, який у соцмережах позиціює себе як «духовний целитель» та «експерт з холістичного оздоровлення, філософа, творець позитивної карми», став на захист коханої. Іноземець практично не дає інтерв’ю, але вийшов на зв’язок із блогером BespaLOVmedia, якого «Главком» вище вже згадував. Під час бесіди Ісаак сказав, що «Кароліна – не рабиня України. Вона просто хоче розвиватися, стати більш популярною та заробляти гроші».

Ані Лорак з нареченим-іноземцем фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Щодо грошей. То попри «офіційні злидні» вони у Ані Лорак таки є. Період новорічних жнив співачка активно спланувала. 27 грудня цього року Лорак виступить у концертному залі Barvikha Luxury Village квитки для московських багатіїв коштують 20-125 тис. руб. (приблизно 6-37,5 тис. грн). А ось виступ у Сочі, запланований на березень, набагато скромніший за цінами: 2,5-11 тис. рублів (приблизно 750-3,3 тис. грн).

Також «Главкому» вдалося проаналізувати, скільки приблизно заробляє Ані Лорак завдяки монетизації роликів на YouTube. За рік лише цей вид діяльності може приносити їй до пів мільйона доларів. Такі дані показує аналітична система Social Blade Compare.

Ані Лорак на рік може заробити до 20 млн грн завдяки кліпам, які хтось дивитися у мережі скриншот: Social Blade Compare

Ці цифри є приблизними, адже реальний рівень доходу акаунта від YouTube залежить від багатьох факторів. До прикладу, канал повинен мати велику кількість підписників та мільйони переглядів відео щомісяця. Рівень доходу також залежить від вартості 1 тис. показів реклами, який може варіюватися залежно від тематики, географії аудиторії та рекламодавців. Також можна заробляти через спонсорства, донати або продаж товарів.

Точну суму отриманого доходу від відеоплатформи може знати лише адміністратор сторінки. Всі інші способи дізнатися ці суми завдяки зовнішнім аналітичним сервісам дають лише приблизні суми.

Маргарита Огнева, «Главком»