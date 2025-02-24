Ірина Білик показала відео із пікантною помадою: колишній Ані Лорак відреагував
Колишній Ані Лорак позагравав до Ірини Білик у коментарях
Народна артистка України Ірина Білик опублікувала пікантне відео. На ньому зірка позує в сонцезахисних окулярах із кольоровими лінзами та наносить помаду, упаковка якої має нестандартну форму, що імітує чоловічий статевий орган. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку співачки в Instagram.
«Питання до чоловіків – вам подобається цілувати жінку з помадою чи без?», – підписала Білик своє відео.
Турецький бізнесмен, колишній Ані Лорак Мурат Налкакіоглу прокоментував відео Білик. Він поміркував щодо поцілунків зі співачкою:
Водночас деякі користувачі соцмережі захейтила Білик. Вони зауважили, що таке відео є недоречним.
Однак інша частина користувачів оцінила відео співачки та стверджують, що Білик – українська Мадонна.
Нагадаємо, Народна артистка України Ірина Білик, яка на День закоханих презентувала дуетну пісню зі співачкою Esphyr, розкрила деякі деталі ювілейного туру, що пройде цією весною на честь 55-річчя співачки.
Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.
Як повідомлялося, Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до свого дня народження у Києві. Оскільки квитки на ексклюзивний концерт, який пройде в сам день народження, за чотири місяці до події були розпродані. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників.
Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.
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