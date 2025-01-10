Що у Білик з колишнім Ані Лорак? Співачка заінтригувала співпрацею

Ірина Білик та Мурат Налкакіоглу оголосили про співпрацю в новому проєкті

Народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.

Ірина Білик та Мурат Налкакіоглу оголосили про співпрацю в новому проєкті, подробиці якого наразі залишаються в таємниці. На опублікованих кадрах видно, як Білик позує у фотостудії. Для зйомок співачка обрала білий образ Мерлін Монро та шубку.

скріншот з відео

«Розпочинаємо новий проєкт у колаборації з легендарною зіркою – неповторною Іриною Білик», – йдеться у повідомленні компанії, співвласником якої є Мурат Налкакіоглу.

Ірина Білик зазначила, що її дружба з бізнесменом триває вже близько 20 років. Тому, за словами співачки, вона без вагань погодилася взяти участь у його новому проєкті.

скріншот з відео

«Мій дуже давній друг Мурат. Можу сказати, що це мачо, якого я знаю понад 20 років. Ми вирішили, чому б нам по дружбі не співпрацювати», – зазначила співачка.

Користувачі соціальних мереж зраділи цій колаборації. Вони активно залишають коментарі під відео.

скріншот

Нагадаємо, що народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру.

Як повідомлялося, народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно чотири місяці до події – квитків на нього не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників.