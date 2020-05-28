Ани Лорак забрала бизнес у бывшего мужа



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Украинская певица Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Певица развелась в прошлом году

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак решила лишить экс-супруга малейшей возможности зарабатывать на ее имени. Выяснилось, что, помимо украинских активов, у Лорак есть компания в России — «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят деньги за ее концерты.

Ранее Налчаджиоглу владел половиной этой фирмы. Но с прошлого года Ани стала полноправной хозяйкой компании. Для этого звезда оформила в России статус индивидуального предпринимателя и переписала фирму на ИП «Ани Лорак Продакшн».

Фанаты певицы довольно потирают руки: мол, Мурат терпит лишения по всем фронтам. Ранее турецкий бизнесмен закрыл один из своих ночных клубов из-за убытков. Заведение просуществовало пять лет и пользовалось популярностью среди украинской элиты.