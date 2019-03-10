Audi представили новую Q8 - свой самый большой и дорогой кроссовер



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Первый купеобразный кроссовер от немецкого автогиганта будет конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe

Audi Q7 вынужден сложить с себя полномочия флагмана семейства Q. Отныне это звание присуждено Audi Q8 - первому в истории немецкой компании купеобразному кроссоверу.

Дизайнерам позволили оторваться: внешняя унификация с другими моделями марки сведена к минимуму. Отныне никто не осмелится сказать, что все автомобили бренда похожи друг на друга как две капли воды. Большая радиаторная решетка, ограненная массивными воздухозаборниками, тонкая полоса светодиодов, протянувшаяся между задними фонарями, и, конечно же, необычный силуэт с покатой крышей.

Купе-кроссовер всего на 66 мм короче Audi Q7, но по ощущениям Q8 кажется даже просторнее своего старшего брата, даже несмотря на покатую крышу. Кресла можно регулировать кресла в продольном направлении и менять угол наклона спинки. Места для ног — более чем достаточно. А вот в соревновании по вместительности Q8 все же проигрывает «семерке». Объем багажного отсека купе-кроссовера 605 литров — на 285 литров меньше, чем в Q7.

Главное отличие купе-кроссовера от более консервативного и степенного Audi Q7 - в манере поведения на дороге. Audi Q8 гораздо исполнительнее и динамичнее. Адаптивная пневматическая подвеска позволяет регулировать высоту кузова в широчайшем диапазоне - до 254 мм, полный привод quattro и несколько специальных внедорожных режимов движения помогут забыть о страхе не выбраться целым с бездорожья.

В Audi Q8 правят цифровые технологии. В распоряжении водителя совершенно новые органы управления - два огромных сенсорных дисплея, с помощью которых можно отдавать команды всем системам автомобиля. Верхний несет ответственность за информационно-развлекательную систему, на откуп нижнему отдано управление климатической системой. В стремлении избавиться от архаичных органов управления в Audi решили идти до последнего - избавились от механического переключателя режимов освещения и заменили его сенсорной панелью, даже пассажирам второго ряда достался собственный сенсорный пульт управления климат-контролем.

Джерело: Esquire