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    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет

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    Страдающий комплексным болевым синдромом Даниэль Скали попал в Книгу рекордов Гиннесса - Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    Страдающий комплексным болевым синдромом Даниэль Скали попал в Книгу рекордов Гиннесса
    instagram.com/daniel_scalii/

    Простоявший девять часов в планке рекордсмен мира рассказал о тренировках

    Страдающий комплексным региональным болевым синдромом Даниэль Скали из австралийского города Аделаида добился идеального пресса за семь месяцев, попал в Книгу рекордов Гиннесса и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает Insider.

    28-летний Скали установил новый мировой рекорд после того, как простоял в планке девять часов, 30 минут и одну секунду. В начале 2021 года австралиец поставил перед собой цель побить существующий рекорд в восемь часов 15 минут и начал тренироваться каждый день.

    Мужчина совмещал восьмичасовой рабочий день в мастерской по ремонту автомобилей с регулярными занятиями. Он вставал в пять утра и тренировался в течение 50-ти минут, а потом пробегал четыре километра. В обеденный перерыв Скали ходил в тренажерный зал. После работы он в течение пяти часов стоял в планке.

    В июне он впервые попытался установить новый рекорд и простоял в планке девять часов 18 минут, но был дисквалифицирован из-за неправильной техники. Однако Скали не сдался, повторил попытку в августе и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет
    instagram.com/daniel_scalii/

    Первые два часа в планке австралиец психологически подготавливался к предстоящему многочасовому испытанию. На третий час он начинал смотреть телевизионные шоу. Через семь часов Скали четыре раза стошнило от перенапряжения. «У меня была цель, и я твердо решил довести ее до конца. В трудные минуты я представлял, что уже вижу на часах отметку в девять часов», — рассказал рекордсмен.

    По его словам, регулярные тренировки помогают ему облегчить комплексный региональный болевой синдром, которым он начал страдать после перелома руки в 12 лет. «Фитнес стал для меня огромным подспорьем в борьбе с болью», — заключил он.

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    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: образ жизни здоровый образ жизни
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    Австралиец, который добился стального пресса всего за несколько месяцев, раскрыл свой секрет