«Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)
До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому
Американская модель Аллегра Коул, которая увеличила свою грудь до 34-го размера, снова решилась на пластику. 52-летняя интернет-звезда с помощью уколов делает ягодицы еще пышнее.
Врачи провели знаменитости уже пять процедур. Новая серия инъекций должна состоятся в январе, пишет Daily Star.
Аллегра живет в округе Ориндж (США). Она известна своими экстремальными формами и кукольным обликом Барби.
До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому. Она считает, что теперь стала более яркой, превратилась «из однообразной в потрясающую».
Напомним, жена украинского актера и сценариста студии «Квартал 95» Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская, недавно сделала себе хейлопластику. Это операция по уменьшению расстояния между носом и верхней губой.