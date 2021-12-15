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    «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)

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    Аллегра Коул &ndash; выросла в традиционной семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта - «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)
    Аллегра Коул – выросла в традиционной семье мормонов в Солт-Лейк-Сити, штат Юта
    Фото из открытых источников

    До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому

    Американская модель Аллегра Коул, которая увеличила свою грудь до 34-го размера, снова решилась на пластику. 52-летняя интернет-звезда с помощью уколов делает ягодицы еще пышнее.

    Врачи провели знаменитости уже пять процедур. Новая серия инъекций должна состоятся в январе, пишет Daily Star.

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    «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)
    «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)
    «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)
    Фото из открытых источников

    Аллегра живет в округе Ориндж (США). Она известна своими экстремальными формами и кукольным обликом Барби.

    До увлечения пластической хирургией тело модели выглядело совсем по-другому. Она считает, что теперь стала более яркой, превратилась «из однообразной в потрясающую».

    Напомним, жена украинского актера и сценариста студии «Квартал 95» Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская, недавно сделала себе хейлопластику. Это операция по уменьшению расстояния между носом и верхней губой.

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    Теги: знаменитости
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    «Барби» с 34-м размером груди решилась на новую пластику (фото)