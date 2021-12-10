Как украинка с самыми большими скулами выглядела в 16 лет (фото)

Звезда опубликовала архивный кадр

Скандальная блогерша и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук в своем Инстаграме показала архивное фото.

Звезда опубликовала снимок, на которой ей всего 16 лет. На снимке будущую знаменитость почти не узнать. Тогда она еще не делала пластические операции и не красила волосы яркими цветами.

«Что нашла! 16 и 32!» – подписала фото звезда.

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К слову, звезда сравнила, как она выглядела тогда и как выглядит сейчас. Настю совсем не узнать. На втором фото у нее уже сделаны скулы и накаченные губы. Также у звезды изменилась форма подбородка.

К слову, даже фанаты Насти признались, что не узнали бы ее на фото, где ей 16 лет. Некоторые же поклонники звезды сравнили ее с Патрицией Реджани.

Ранее «Скотч» сообщал, что девушка купила крошечного минипига. Но тот оказался настоящей свиньей.

Наверняка вы не раз натыкались на фото минипигов – милейших карликовых свинок, которые стали уже довольно обыденными домашними питомцами наряду с котами и собачками. И, может, вам даже пришла в голову шальная мысль: «А не завести ли тоже такую симпатичную хрюшечку?».

А вот Розангела Мартинс дос Сантос из бразильского городка Перуибе не стала сомневаться и радостно купила минипига, как она думала, особой породы. Продавец заверил, что свинка вырастет в длину не больше, чем на 90 см. Но что-то пошло не так: за следующие три года крошка-минипиг превратился в полутораметровую свинью весом в 250 кило. Вот это называется – большой сюрприз!