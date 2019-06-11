Бари Алибасов вышел из комы



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Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пришел в чувства.

Он вышел из искусственной комы, в которой пробыл почти 5 дней. Правда, сейчас музыкант ничего не помнит, даже своего имени. И ведет себя, словно маленький ребенок. Об этом рассказал сын 72-летнего продюсера Бари Алибасов-младший.

Он выложил снимок из больничной палаты, на котором вместе с отцом. Алибасов-старший улыбается.

«Папа вышел из медикаментозного сна! Сказать, что нет опасности для жизни, пока нельзя. Нужно еще два дня. Одна проблема. Папа нифига не помнит, даже что он Бари Алибасов. Ведет себя будто ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей», - написал сын Алибасова.

Напомним, что Алибасов попал в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского 4 июня. Он получил 4-ю степень ожога пищевода. Продюсер случайно выпил средство для прочистки труб. Врачи ввели музыканта в состояние медикаментозного сна. 5 июня ряд российских СМИ сообщили о смерти музыканта, что оказалось неправдой. 7 июня Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Находясь в больнице, Бари Алибасов переписал завещание.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине