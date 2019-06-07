Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов переписал завещание: самое ценное достанется супруге



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Бари Алибасов, который встретил свой 72-й день рождения в больнице

Находясь в больнице, российский шоумен переписал завещание. Об этом сообщил ТАСС пиар-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По его словам, участники группы Владимиру Политов и Вячеслав Жеребкин получили авторские права на творческое наследие коллектива «На-На», а также на использование произведений, зарегистрированное в качестве торговой марки название группы и все смежные права.

9-комнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве, а также еще две квартиры в том же доме Алибасов завещал своему сыну Бари Алибасову-младшему, передает РИА Новости.

Дача в Подмосковье (стоимостью около 500 тысяч долларов), акции, векселя, другие ценные бумаги и соинвестирование в проектах на сумму около двух миллионов долларов получит супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина.

Продюсер группы «На-На» лечится с 4 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб и получил сильнейший ожог желудка. Его состояние тяжелое. Из больницы Алибасова выпишут не раньше, чем через месяц. Об этом каналу «360» рассказала подруга артиста Марият Мухина.

Также 33-летний Бари Алибасов-младший пояснил, что его отец выпил химию случайно.

«Жидкость была не в стакане. Он прямо из бутылки хлебнул. Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьется. А на студии бутылка стояла и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно», - сказал он Super.ru.

На вопрос о том, допускает ли он, что произошедшее не случайно, сын продюсера ответил не однозначно.

«Понятия не имею кто ее туда поставил — эту бутылку. Мотива не было ни у кого специально ставить», - отметил сын Бари Алибасова.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине