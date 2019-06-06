Жив или мертв? Близкие рассказали всю правду о состоянии Бари Алибасова



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Вчера поздно вечером появилась информация о смерти известного российского продюсера

На радость поклонникам группы «На-на» Бари Алибасов жив. Шоумен был доставлен в институт имени Склифосовского в Москве. Причиной госпитализации после отравления средством для чистки труб.

Критическое состояние пациента стало причиной домыслов: некоторые онлайн-издания заявили о его смерти.

Помощник продюсера опроверг эту информацию. «Мы живем во времена фейков, телеграм-каналы хотят раскрутиться. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив», — цитирует помощника Алибасова издание Starhit. Родные Алибасова надеются на лучшее.

Пресс-секретарь утверждает, что полную информацию о здоровье продюсера журналисты получат завтра. У Алибасова диагностировали серьезные ожоги пищевода и желудка. Он не может говорить из-за травм. Продюсер группы «На-На» находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Также появилась информация, что он впал в кому.

Владимир Политов, один из солистов группы «На-На», опроверг данные о тяжелом самочувствии Алибасова. «Это бред. Я 15 минут назад созванивался с помощником Бари Каримовича — продюсер не только в сознании, но и говорит. С ним все в порядке», — заявил певец.