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    Жизнь

    Жив или мертв? Близкие рассказали всю правду о состоянии Бари Алибасова

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    Жив или мертв? Близкие рассказали всю правду о состоянии Бари Алибасова

    Вчера поздно вечером появилась информация о смерти известного российского продюсера

    На радость поклонникам группы «На-на» Бари Алибасов жив. Шоумен был доставлен в институт имени Склифосовского в Москве. Причиной госпитализации после отравления средством для чистки труб.

    Критическое состояние пациента стало причиной домыслов: некоторые онлайн-издания заявили о его смерти. 

    Помощник продюсера опроверг эту информацию. «Мы живем во времена фейков, телеграм-каналы хотят раскрутиться. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив», — цитирует помощника Алибасова издание Starhit. Родные Алибасова надеются на лучшее.

    Пресс-секретарь утверждает, что полную информацию о здоровье продюсера журналисты получат завтра. У Алибасова диагностировали серьезные ожоги пищевода и желудка. Он не может говорить из-за травм. Продюсер группы «На-На» находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. Также появилась информация, что он впал в кому.  

    Владимир Политов, один из солистов группы «На-На», опроверг данные о тяжелом самочувствии Алибасова. «Это бред. Я 15 минут назад созванивался с помощником Бари Каримовича — продюсер не только в сознании, но и говорит. С ним все в порядке», — заявил певец.

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