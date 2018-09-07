Бен Аффлек сбежал из реабитилационной клиники



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Бен Аффлек

Все усилия Дженнифер Гарнер напрасны — Бен Аффлек покинул реабилитационную клинику раньше срока выписки

Актер отправился домой, где его караулили папарацци. Они-то и заметили возле особняка Бена машину его новой 22-летней подружки, модели Playboy Шоны Секстон.

Шону обвиняют в том, что Бен снова сорвался. Девушка обожает расслабляться с помощью алкоголя и не скрывает, что любит бренди. Она-то и тянет Аффлека за собой.

Cтоит отметить, что Бен уже давно ведет борьбу с зависимостью. Он неоднократно ложился в клинику, однако стоит ему попасть в руки к тем, кто обожает шумные вечеринки, как он срывается. Так произошло и в этот раз. Секстон плохо влияет на многодетного отца, на помощь к которому, как обычно, приходит его бывшая жена.

Напомним, 46-летний Бен Аффлек и 46-летняя Дженнифер Гарнер начали встречаться в 2004 году и через год сыграли свадьбу. У экс-супругов трое детей — 12-летняя Вайолет, девятилетняя Серафина и шестилетний Сэмюэль. В 2015 году актеры подали на развод, но до сих пор не завершили процесс.

Джерело: graziamagazine.ru