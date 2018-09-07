Бейонсе растрогала сеть семейными фото со своего дня рождения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бейонсе

4 сентября королева поп-сцены Бейонсе отметила 37-летие

После долгого тура по Европе и Соединенным Штатам Америки знаменитость с мужем отправилась в Италию, чтобы встретить день рождения в расслабленной спокойной обстановке.

Для празднования Бей и Джей Зи выбрали Сардинию. И даже поделилась снимками с торжества в Instagram. Что было встречено с восторгом, так как в последнее время звезда довольно редко делилась своими фотографиями.

По кадрам легко понять, что «пир на весь мир» Бей закатывать не стала, предпочла камерный семейный день рождения. Образ для важного дня Бей также выбрала достаточно простой -нежно-розовый костюм Lisa Marie Fernandez из широкой миди-юбки и топа-болеро.

Свой наряд Бей дополнила соломенной шляпой, очками в красной оправе и плетенной сумкой.

Джерело: graziamagazine.ru