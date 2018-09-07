Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов за опасные для здоровья советы
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По судебному решению актриса должна также вернуть деньги покупателям
Ресурс The Fashion Law сообщает, что компания Гвинет Пэлтроу обязана выплатить штраф в размере 145 тысяч долларов по постановлению суда.
Бренд Goop, печатный журнал которого ранее закрыли из-за псевдонаучности, обвиняют в распространении не проверенных экспертным сообществом заявлений о полезных свойствах их товаров.
Кроме того, Goop также обязан вернуть деньги покупателям этих товаров, а также, в течение последующих 5 лет, воздерживаться от заявлений, которые не проверены медиками-профессионалами.
Напомним, компания Гвинет продает множество необычных товаров. Например, полынь для прогрева влагалища (и нефритовые «яйца» для его укрепления), камни почти за 10 долларов, заряженные личным шаманом актрисы и другие «полезные» вещи.
Джерело: graziamagazine.ru