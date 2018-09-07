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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов за опасные для здоровья советы

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    Гвинет Пэлтроу - Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов за опасные для здоровья советы
    Гвинет Пэлтроу

    По судебному решению актриса должна также вернуть деньги покупателям

    Ресурс The Fashion Law сообщает, что компания Гвинет Пэлтроу обязана выплатить штраф в размере 145 тысяч долларов по постановлению суда.

    Бренд Goop, печатный журнал которого ранее закрыли из-за псевдонаучности, обвиняют в распространении не проверенных экспертным сообществом заявлений о полезных свойствах их товаров.

    Кроме того, Goop также обязан вернуть деньги покупателям этих товаров, а также, в течение последующих 5 лет, воздерживаться от заявлений, которые не проверены медиками-профессионалами.

    Напомним, компания Гвинет продает множество необычных товаров. Например, полынь для прогрева влагалища (и нефритовые «яйца» для его укрепления), камни почти за 10 долларов, заряженные личным шаманом актрисы и другие «полезные» вещи.


    Джерело: graziamagazine.ru

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