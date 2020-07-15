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    Жизнь

    Бэнкси расписал вагоны в лондонском метро (фото)

    • Розсилка
    Бэнкси расписал вагоны в лондонском метро (фото)

    На новых граффити изображены крысы — чихающие и прячущиеся под масками

    Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии коронавируса. Анонимный художник спустился в подземку в защитном костюме и респираторе — и никто из поздних пассажиров не догадался, кто перед ними.

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    Публикация от Banksy (@banksy)

    Бэнкси нарисовал своих фирменных крыс: они чихают, оставляя на окнах грязные подтеки, используют защитные маски как парашют, прячутся под ними — в общем, делают с ними что угодно, но не используют по назначению. Таким образом художник, судя по всему, привлекает внимание к важности соблюдения защитных мер.

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    искусство метро новости
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