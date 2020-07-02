Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)



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Уличный художник из Франции создает поражающие воображение 3D-арты

В современном обществе почему-то принято считать, что граффити — проявление вандализма, которое можно увидеть на стенах в подъездах. Однако это совершенно не так! Граффити — такое же искусство, которое порой заставляет вздыхать от восхищения, все зависит от человека, в чьих руках находится баллончик краски.

Так, уличный художник из Франции создает поражающие воображение 3D-арты, которые заслуживают аплодисментов. Собрали для вас лучшие работы парня, которые удивляют не только прохожих, но и миллионы людей в соцсетях.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

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