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    Жизнь

    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)

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    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)

    Уличный художник из Франции создает поражающие воображение 3D-арты

    В современном обществе почему-то принято считать, что граффити — проявление вандализма, которое можно увидеть на стенах в подъездах. Однако это совершенно не так! Граффити — такое же искусство, которое порой заставляет вздыхать от восхищения, все зависит от человека, в чьих руках находится баллончик краски.

    Так, уличный художник из Франции создает поражающие воображение 3D-арты, которые заслуживают аплодисментов. Собрали для вас лучшие работы парня, которые удивляют не только прохожих, но и миллионы людей в соцсетях.

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    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)
    Поражающий воображение уличный арт, способный обмануть ваш мозг (фото)

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

     

    фотография искусство
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