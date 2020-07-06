50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро (фото)



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Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Поклонников удивила откровенная съемка Кэмпбелл

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена обнаженной. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.

50-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро. На кадрах знаменитость позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая тело сумками итальянского люксового бренда Valentino. «Неопубликованные снимки», — написала она под постами и отметила профиль модного дома.

Поклонников удивила откровенная съемка Кэмпбелл. «Как ты это сделала, и не попала на глаза людям? Расскажи!», «Невероятно смелая!», «С таким великолепным телом это не так сложно», «Поразительно, для меня ты всегда будешь лучшей моделью в мире», «Вот это настоящие уверенность в себе талант», — похвалили они в комментариях.

Фотографии набрали более 400 тысяч лайков.

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