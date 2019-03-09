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    Жизнь

    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.

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    Меган Маркл - Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Меган Маркл

    У герцогини Сассекской прибавилось обязанностей

    Несмотря на свою беременность, Меган Маркл продолжает вести активный образ жизни. Первенец принца Гарри должен появиться на свет в конце апреля, однако его жена пока не спешит уйти в декрет.

    Судя по всему, такой настрой герцогини Сассекской одобряет и сама королева, иначе бы она вряд ли стала обременять беременную жену внука дополнительными обязанностями. В Международный женский день Елизавета II назначила Меган на пост вице-президента организации Commonwealth Trust.

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    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.
    Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.

    Об этом сообщается в релизе Кенсингтонского дворца. «Герцогиня Сассекская сегодня стала вице-президентом организации Commonwealth Trust. Целью работы фонда являются положительные изменения в обществе, предоставление работы и возможности заниматься микропредпринимательством», — говорится в заявлении.

    Таким образом, Мегна стала заместителем своего мужа принца Гарри, который является президентом данной организации, а его бабушка - ее патроном. В заявлении также подчеркивается, что работа герцогини будет направлена на сотрудничество с молодежью Содружества, и, в частности, будет связана с поддержкой женщин и девушек.

     

    образ жизни Меган Маркл
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