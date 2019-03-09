Беременная Меган Маркл получила от королевы Елизаветы II новую должность.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

У герцогини Сассекской прибавилось обязанностей

Несмотря на свою беременность, Меган Маркл продолжает вести активный образ жизни. Первенец принца Гарри должен появиться на свет в конце апреля, однако его жена пока не спешит уйти в декрет.

Судя по всему, такой настрой герцогини Сассекской одобряет и сама королева, иначе бы она вряд ли стала обременять беременную жену внука дополнительными обязанностями. В Международный женский день Елизавета II назначила Меган на пост вице-президента организации Commonwealth Trust.

Об этом сообщается в релизе Кенсингтонского дворца. «Герцогиня Сассекская сегодня стала вице-президентом организации Commonwealth Trust. Целью работы фонда являются положительные изменения в обществе, предоставление работы и возможности заниматься микропредпринимательством», — говорится в заявлении.

Таким образом, Мегна стала заместителем своего мужа принца Гарри, который является президентом данной организации, а его бабушка - ее патроном. В заявлении также подчеркивается, что работа герцогини будет направлена на сотрудничество с молодежью Содружества, и, в частности, будет связана с поддержкой женщин и девушек.