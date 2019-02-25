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    Жизнь

    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Такие прикосновения советники британской королевской семьи сочли раздражающими

    Советники британской королевской семьи решили ограничить прикосновения герцогини Сассекской Меган и ее супруга принца Гарри. Паре запретили на публике даже держаться за руки, сообщает The Sun.

    Такое слишком нежное поведение может вызывать негативную реакцию у публики. Поэтому советники рекомендовали держать паре руки при себе. Кроме того, прикосновения могут сказаться на репутации пары, поэтому решено было ограничить их.

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    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри
    Беременной Меган Маркл запретили на публике держать за руку принца Гарри

    Отмечается, что никто из королевской семьи больше так себя не ведет на публике. Все члены королевской семьи не прикасаются друг к другу лишний раз и уж точно не гуляют за руку. А вот Меган Маркл и принц Гарри были за этим замечены. Также для Меган Маркл был введен и еще один запрет — на демонстрацию богатства. Ей рекомендовали не показывать приобретенные ценные вещи. Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри постоянно нарушают королевские протоколы, чем вызывают неоднозначное отношение общественности.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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