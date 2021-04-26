Без связи в изоляции. Во Франции 15 исследователей прожили в пещере 40 дней

В эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет

У исследователей не было возможности узнать, сколько времени они находятся в пещере. Когда эксперимент подошел к концу, они были уверены, что им еще рано возвращаться.

Группа из 15 французских добровольцев-исследователей провели 40 дней в пещере в рамках эксперимента Deep Time. Об этом пишет «Би-би-си».

Участники эксперимента спустились в пещеру 14 марта. Согласно условиям проекта Deep Time, добровольцы должны были жить в пещере Ломбрив на юго-западе Франции, не покидая ее все 40 дней. Когда все закончилось, исследователи были в солнцезащитных очках, так как отвыкли от света.

Исследователи должны были оставить снаружи телефоны и часы, так как цель проекта — проверить, как люди реагируют на время и пространство в экстремальных условиях и в полной изоляции.

В эксперименте приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет.

У исследователей не было никаких контактов с внешним миром. Они спали в палатках, готовили еду, добывали воду в колодце глубиной 45 метров и сами вырабатывали электричество с помощью велосипедов.

Когда прошло 40 дней, к исследователям спустились в пещеру, чтобы сообщить об этом. Многие участники проекта были уверены, что им предстоит провести время в пещере еще примерно неделю.

Исследователям приходилось ориентироваться на свои телесные ощущения и циклы сна, чтобы организовать распорядок дня. По словам участников, им было сложно договариваться друг с другом о встречах внутри пещеры.

Исследователь и директор проекта Кристиан Клот рассказал, что им казалось, что время в пещере шло медленнее.

33-летняя Марина Лансон отметила, что во время эксперимента она словно «нажала на паузу» свою жизнь.

Перед началом эксперимента участникам измерили активность мозга и когнитивные функции, чтобы позже сравнить показатели.

«Будущее людей на этой планете будет эволюционировать, — говорит Клот. — Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг находить новые решения, вне зависимости от ситуации».