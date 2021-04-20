Пес-поводырь помогает парализованной художнице рисовать и даже кормит ее с ложечки

Браха и Донна быстро поладили, и в какой-то момент художница решила привлечь новую помощницу к своим творческим задачам

Сколько себя помнит, Браха Фишель, талантливая художница, живущая в Израиле, не мыслила жизни без творчества. Впервые она взяла кисточку в руки, еще будучи совсем маленькой девочкой, и с тех пор воспринимала мир только как повод для написания еще одной картины.

Вот почему, когда начались первые проблемы со здоровьем, а в руках время от времени появлялась слабость, настолько сильная, что кисть или карандаш выпадали из пальцев, она медлила с обращением к врачам: было страшно услышать диагноз.

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Но ситуация становилась все хуже, и в конце концов врачи вынесли неутешительный вердикт: у женщины развивается квадриплегия – состояние, когда из-за травмы спинного мозга человек теряет возможность двигать конечностями. Для Брахи это была настоящая трагедия, ведь она теряла возможность не только передвигаться, но и рисовать.

Но, к счастью, в помощь женщине назначили Донну – служебную собаку, которая должна был помогать хозяйке справляться с повседневными задачами: открывать двери, подавать те или иные мелкие предметы... Браха и Донна быстро поладили, и в какой-то момент художница решила привлечь новую помощницу к своим творческим задачам.

Несмотря на то что ее руки практически не двигаются, женщина не оставила творчество, только кисть или карандаш она теперь держит во рту.

«Донна охотно приносит кисти, карандаши, фломастеры и подает их так, что я беру их в рот. А дальше все, что остается, – это рисовать. И у нас отлично получается», — радуется Браха.

Впрочем, этим забота четвероногой помощницы не ограничивается. Женщина купила специальную ложку, которую собаке удобно держать во рту. И когда приходит время завтрака или обеда, Донна буквально кормит свою хозяйку с ложечки.

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