Несмотря на возраст, фронтмен группы The Rolling Stones не обделен вниманием женщин

Более того, красотки устраивают войны из-за него. Удивлению фанатов не было предела, когда в Instagram бывшей девушки Мика 22-летней Нуур Альфалла появился совместный снимок с рокером. В кадре она сидит в обнимку с музыкантом, его другом Ронни Вудом и его женой Сэлли Хэмфрикс. Спустя пару часов другая любовница и мать ребенка Джаггера,



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Мик Джаггер

Несмотря на возраст, фронтмен группы The Rolling Stones не обделен вниманием женщин

Более того, красотки устраивают войны из-за него. Удивлению фанатов не было предела, когда в Instagram бывшей девушки Мика 22-летней Нуур Альфалла появился совместный снимок с рокером.

В кадре она сидит в обнимку с музыкантом, его другом Ронни Вудом и его женой Сэлли Хэмфрикс.

Спустя пару часов другая любовница и мать ребенка Джаггера, 31-летняя балерина Мелани Хемрик, опубликовала фото, на котором он гуляет вместе с их годовалым сыном Деверо. Причем подписью она ясно дала понять, что Мик — только ее мужчина: «Отец и сын. Две моих любви».