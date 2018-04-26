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Поклонники музыканта пришли в замешательство. Ведь с Нуур он расстался еще в прошлом году, вернувшись к Хемрик. К слову, балерине он как раз таки изменил с 22-летней Альфалла. Теперь же совсем не понятно, что и думать.