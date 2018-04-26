Поклонники музыканта пришли в замешательство. Ведь с Нуур он расстался еще в прошлом году, вернувшись к Хемрик. К слову, балерине он как раз таки изменил с 22-летней Альфалла. Теперь же совсем не понятно, что и думать.
74-летнего Мика Джаггера не могут поделить молодые любовницы
- 26 Квiтня, 19:18
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Розсилка
Мик Джаггер
Несмотря на возраст, фронтмен группы The Rolling Stones не обделен вниманием женщин
Более того, красотки устраивают войны из-за него. Удивлению фанатов не было предела, когда в Instagram бывшей девушки Мика 22-летней Нуур Альфалла появился совместный снимок с рокером.
В кадре она сидит в обнимку с музыкантом, его другом Ронни Вудом и его женой Сэлли Хэмфрикс.
Спустя пару часов другая любовница и мать ребенка Джаггера, 31-летняя балерина Мелани Хемрик, опубликовала фото, на котором он гуляет вместе с их годовалым сыном Деверо. Причем подписью она ясно дала понять, что Мик — только ее мужчина: «Отец и сын. Две моих любви».