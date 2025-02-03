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«Боюсь, що Херсона не стане». Барських відреагував на перші кадри квартири в рідному місті

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Журналістка показала шкільні зошити артиста та його заявки на конкурси
колаж: glavcom.ua

Макс Барських згадав дитинство у Херсоні 

Журналістка Раміна Есхакзай відвідала квартиру артиста Максу Барських у Херсоні. Співак не міг стримати емоцій після побаченого, оскільки він не був у квартирі з початку вторгнення РФ.

Так, артист розповів, що завжди його огортають теплі емоції, коли він згадує Херсон.

«Херсон – дивовижний. Коли я зустрічаю херсонців, то це завжди талановиті люди, гарячі, сексуальні. Пам'ятаю місто сонячним, яскравим, коли ми прогулювали уроки в школі та їздили з друзями у центр міста. Це були наші перші незалежні від батьків вечори. Купували маленьку пляшку горілки під клубом, брали колу й стояли пів вечора. Я прожив у Херсоні до 17 років. Ще ходили на секонд-хенд. У нас не було багато грошей, а там речі по дві-п’ять гривень, цінники прикріплені степлером, і ми навчилися їх обережно зрізати та йшли з великими пакетами шопінгу», – пригадав співак.

Журналістка показала зошити та листи від прихильників, валентинки зі школи та рідкісний запис його найпершого клубного виступу. Також вона знайшла його заявки на конкурси та шкільні зошити.

«Боюсь, що Херсона не стане». Барських відреагував на перші кадри квартири в рідному місті фото 1
фото: скриншот відео
«Боюсь, що Херсона не стане». Барських відреагував на перші кадри квартири в рідному місті фото 2
фото: скриншот відео
«Боюсь, що Херсона не стане». Барських відреагував на перші кадри квартири в рідному місті фото 3
фото: скриншот з відео

«Так боюся, що Херсона не стане!.. Боюся, щоб його не спіткала доля Бахмута чи схожого на нього міста, адже росіяни щодня скидають на нього бомби, знищують місто. І стільки всього зруйновано, стільки спогадів… Всі люди, кого я знав, виїхали, і вони були великою частиною всіх цих спогадів. Щоразу, коли я приїжджав, мені було приємно подзвонити всім знайомим, яких я знав зі школи та з художньої школи. Ми могли збиратися, проводити час разом, згадувати теплі моменти, а зараз я дивлюся, що з цього красивого міста рашисти щодня витягують життя», – додав Барських.

Нагадаємо, що 21 грудня 2024 року, в столичному Палаці спорту відбувся концерт українського співака Макса Барських «Різдвяний Зорепад». Це вже був третій концерт співака такого масштабу.

До слова, відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

Також Макс Барських оголосив про перерву у своїй концертній діяльності. Про це він розповів у коментарі для програми «ЖВЛ» під час одного зі світських заходів.

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Теги: Раміна Есхакзай Макс Барських росіяни рашисти співак місто артист Херсон

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