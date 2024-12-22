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Макс Барських знайшов заміну Наді Дорофєєвій (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Макс Барських під час виконання пісні «Буде весна». Палац спорту, 21 грудня 2024 року
фото: glavcom.ua

На столичному концерті Макса Барських шанувальників очікував сюрприз

У суботу, 21 грудня 2024 року, в столичному Палаці спорту відбувся концерт українського співака Макса Барських «Різдвяний Зорепад». Це вже був третій концерт співака такого масштабу.

«Моє справжнє ім’я Миколай. Тож завдяки шоу «Різдвяний Зорепад» хочу здійснити бажання дітей з окупованих міст та передати їм подарунки від всіх глядачів, які відвідають цей концерт. Деталі вже зовсім скоро», – так анонсував свій конерт співак.

Концерт Макса Барського у Палаці спорту, 21 грудня 2024 року

Так, Макс Барських здійснив мрії українців різного віку, які завітали на концерт і порадував свої шанувальників, виконавши всі свої хіти. Деякі з них Макс виконував на біс: «Я вже не ти», «Зорепад» та «Тумани».

Також на концерті не обійшлося без сюрпризів. Перед виконанням пісні «Ритми», яку Макс виконує разом з Надєю Дорофєєвою, він повідомив шанувальників, що Наді не буде.

«Я зідзвонювався з Надєю телефоном і вона сказала, що зайнята. Але вона мені повідомила, що приготувала для публіки сюрприз», – зазначив Барських.

Макс Барських знайшов заміну Наді Дорофєєвій

 

Глядачі дійсно були здивовані, а сам співак зазначив: «Ось, що буває, коли Надю замовляєш на Olx».

До слова, під час концерту не обійшлося без тривог. Так за п'ять хвилин до початку і в самому розпалі шоу в столиці лунала тривога – російські БпЛА атакували Київ.

Нагадаємо, що відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

Теги: Макс Барських відео співак концерт

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