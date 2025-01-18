Карта бойових дій в Україні станом на 18 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулось 155 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили спробу противника просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив сім наступальних дій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував в районах Часового Яру та в напрямку Ступочок та Білої Гори, 24 спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку

Сьогодні на цьому напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Противник 64 рази атакував у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного. Наші захисники відбили 49 штурмів, ще 15 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку.

На Придніпровському напрямку

Два рази противник марно атакував наших оборонців на цьому напрямку.

На Курському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають три боєзіткнення.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.