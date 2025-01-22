Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину – The New York Times

За даними розвідки, до складу підрозділів КНДР, розгорнутих в Україні, входять близько 500 офіцерів, зокрема щонайменше три генерали

Північна Корея планує протягом двох місяців направити додаткових військових на підкріплення росіян у Курську область. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

The New York Times зауважує, що військові КНДР використовують специфічну тактику і прийоми ведення бою. Наприклад, під час атаки безпілотника вони відправляють одного солдата як приманку, щоб інші могли знищити БпЛА.

Крім того, пораненим північнокорейським військовим наказано підривати гранату, щоб уникнути полону. Для цього вони тримають гранату під шиєю, утримуючи чеку рукою, поки до них наближаються українські бійці.

За словами українських військових і американських офіційних осіб, північнокорейські війська діють як окремий бойовий підрозділ, відмінний за мовою, підготовкою і військовою культурою. Водночас українські солдати вже зуміли адаптуватися до їхніх тактик.

За даними української розвідки, до складу підрозділів КНДР, розгорнутих в Україні, входять близько 500 офіцерів, зокрема щонайменше три генерали.

Нагадаємо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.