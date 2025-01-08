Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ

Захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки

Чоловік переніс 13 операцій

47-річний львів’янин Андрій Сидоренко покинув безпечне життя за кордоном та добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Чоловік отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив зір та ліву ногу. Про це повідомляє реабілітаційний центр Unbroken.

Андрій все своє свідоме життя працював разом з дружиною за кордоном. У січні 2024 року чоловік долучився до війська та служив санітаром-стрільцем у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Через пів року, у липні, ворожий боєприпас розірвався просто перед Андрієм, а уламки потрапили в його голову, кінцівки та живіт. Він миттю осліп та вибирався з поля бою навпомацки.

«Літом ми мали святкувати 25-річчя подружнього життя і він обіцяв приїхати у відпустку. Але замість дзвінка Андрія я отримала звістку – мого чоловіка поранили. У той день мені було важко дихати, я відчувала, що щось не так. Але коли дізналася, що він живий, то молилась, щоб якомога швидше з ним зустрітись», – розповіла дружина захисника.

Відтоді чоловік переніс 13 операцій, зокрема на черевній порожнині та кінцівках. Хірурги були змушені амтувати Андрієві ліву ногу на рівні верхньої третини гомілки.

«Наші протезисти вже виготовили для пацієнта штучну кінцівку і він опановує ходьбу на ній. Це складно. Адже Андрій повністю сліпий. Він фізично втратив одне око, яке йому запротезували наші офтальмологи. А інше, хоч і залишилося, але теж не бачить – його зоровий нерв незворотно пошкоджений», – кажуть спеціалісти UNBROKEN.

фото: Unbroken

Наразі Андрій Сидоренко займається з фізичними та ерготерапевтами, які допомагають йому навчитися користуватися палицею для незрячих та орієнтуватися в просторі.

Сам захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки.

«Я вірю, що життя триває і я зможу адаптуватися до нових умов. А поряд зі мною моя дружина. Вона завжди поруч і тримає мене за руку. У нас є двоє дітей. Син, як справжній чоловік, тепер став нашою опорою, а дочка допомагає з побутом», – ділиться Андрій.

Нагадаємо, 33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад 2 роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо.