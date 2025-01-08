Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ
Захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки
фото: Unbroken

Чоловік переніс 13 операцій

47-річний львів’янин Андрій Сидоренко покинув безпечне життя за кордоном та добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Чоловік отримав важке мінно-вибухове поранення, внаслідок якого втратив зір та ліву ногу. Про це повідомляє реабілітаційний центр Unbroken.

Андрій все своє свідоме життя працював разом з дружиною за кордоном. У січні 2024 року чоловік долучився до війська та служив санітаром-стрільцем у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Через пів року, у липні, ворожий боєприпас розірвався просто перед Андрієм, а уламки потрапили в його голову, кінцівки та живіт. Він миттю осліп та вибирався з поля бою навпомацки.

«Літом ми мали святкувати 25-річчя подружнього життя і він обіцяв приїхати у відпустку. Але замість дзвінка Андрія я отримала звістку – мого чоловіка поранили. У той день мені було важко дихати, я відчувала, що щось не так. Але коли дізналася, що він живий, то молилась, щоб якомога швидше з ним зустрітись», – розповіла дружина захисника.

Відтоді чоловік переніс 13 операцій, зокрема на черевній порожнині та кінцівках. Хірурги були змушені амтувати Андрієві ліву ногу на рівні верхньої третини гомілки.

«Наші протезисти вже виготовили для пацієнта штучну кінцівку і він опановує ходьбу на ній. Це складно. Адже Андрій повністю сліпий. Він фізично втратив одне око, яке йому запротезували наші офтальмологи. А інше, хоч і залишилося, але теж не бачить – його зоровий нерв незворотно пошкоджений», – кажуть спеціалісти UNBROKEN.

Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ фото 1
фото: Unbroken

Наразі Андрій Сидоренко займається з фізичними та ерготерапевтами, які допомагають йому навчитися користуватися палицею для незрячих та орієнтуватися в просторі.

Сам захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки.

«Я вірю, що життя триває і я зможу адаптуватися до нових умов. А поряд зі мною моя дружина. Вона завжди поруч і тримає мене за руку. У нас є двоє дітей. Син, як справжній чоловік, тепер став нашою опорою, а дочка допомагає з побутом», – ділиться Андрій.

Нагадаємо, 33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад 2 роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо.

Читайте також:

Теги: ЗСУ поранення травма ворог окупанти росія росіяни чоловік військові дружина війна дочка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час правління Башара Асада завершився
Нищівний удар по Путіну
8 грудня, 2024, 13:10
Війна в Сирії вплине на весь світ
Війна в Сирії вплине на весь світ
10 грудня, 2024, 16:51
Трамп розмірковує щодо НАТО
Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО – Politico
9 грудня, 2024, 21:20
За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон
Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
10 грудня, 2024, 21:37
Безпілотне таксі у Лос-Анджелесі
У США безпілотне таксі «взяло в заручники» пасажира
5 сiчня, 18:41
Звіт ISW щодо війни в Україні 29 грудня
Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW
29 грудня, 2024, 05:55
Разом із російськими військовими, населений пункт тримали також війська Північної Кореї
Бійці ССО зайняли село на Курщині
31 грудня, 2024, 12:29
Унаслідок цілеспрямованої кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
20 грудня, 2024, 01:30
За словами колишнього головкома ЗСУ, попередній рік був важким випробуванням
Залужний розповів, що потрібно українцям у 2025 році для перемоги у війні
1 сiчня, 01:45

Події в Україні

Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині – DeepState
Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині – DeepState
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW
ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW
Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч
Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч
Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ
Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
41K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
24K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
13K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua