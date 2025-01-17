Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч

На Київщині внаслідок атаки російських дронів постраждала дитина, у Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною, в Україні зросли ціни на помідори, ГУР перехопило емоційну розмову окупантів, ворог окупував три населені пункти на Донеччині, у центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 січня, щоб ви були в курсі подій:

На Київщині внаслідок атаки російських дронів постраждала дитина

На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження», – йдеться у повідомленні.

У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Його госпіталізували до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога.

Також повідомляється, що через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною

У місті Кривий Ріг під час пожежі у будинку загинула мати та дитина. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Довкілля Металургійного району міста Кривий Ріг.

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.

У помешканні вогнеборці виявили тіло жінки та дитини (дані встановлюються).

В Україні зросли ціни на помідори

В Україні різко зросли ціни на тепличні помідори. Лише з початку поточного тижня вартість цього овоча зросла в середньому на 10%. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, томати на ринку України оптом пропонуються до продажу по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Однак при цьому експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

«Помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям трохи підвищити відпускні ціни в даному сегменті. Основним постачальником продукції на цей час року традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у Туреччині відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки», – йдеться у повідомленні

Повідомляється, що нині тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

«Помремо всі як один, за царя»: ГУР перехопило емоційну розмову окупантів

Українські розвідники перехопили розмову російських окупантів, в якій один з них стверджує, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни не хочуть помирати за Путіна. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало відповідну розмову.

У перехопленій розвідниками розмові росіянин безрадісно запідозрив, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни почали побоюватися, що, окрім присутності на їхній території північнокорейських солдатів, сама РФ невдовзі перетвориться на КНДР.

При цьому схоже, що, попри всі старання кремлівської пропаганди, особливого бажання помирати за свого «царя» у росіян чомусь немає.

«Путін дивиться на Кім Чен Ина і думає, чого б так не жити. То тато там правив, то синок править, тепер онук буде правити. І ось династія, все. А народ підтримує завжди. А що? За милу душу. Нам хліба не треба, тільки видовищ давай у вигляді династії якоїсь. Як у тому мультфільмі про Ємелю. «Помремо усі як один за царя. Нашому царю фігу показали». Нам виживати у всьому цьому доведеться. Реально, дійде до того, що як у Північній Кореї за пайку працювати будуть», – жаліється окупант.

Ворог окупував три населені пункти на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Піщане, Слов'янку та Ясенове, що на Донеччині.

Також повідомляється, що окупанти просунулись поблизу шести населених пунктів.

«Ворог окупував Піщане, Слов'янку, Ясенове, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру», – йдеться у повідомленні.

У центрі Вінниці 22-річний водій збив двох дівчат на переході

У Вінниці поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Сьогодні, 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні. Водієм виявився мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

«За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим?

Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування серед українців щодо вступу до НАТО та ЄС. Українці мають абсолютну прихильність до європейської і євроатлантичної інтеграції, оскільки 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі результати опитування опублікував КМІС.

Зазначається, що опитування проводили у травні 2024 року на замовлення NDI (Національний демократичний інститут).

Згідно з даними КМІС, у разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці й віддати голос «за». У разі проведення референдуму щодо НАТО – також 68%. Відповідно до цього, 9% і 10% проголосували б проти. Такими є результати опитування за вересень 2024 року.

В Інституті соціології зазначають, що у випадку ЄС є орієнтовно 22%, а у випадку НАТО – 16% тих, хто загалом бачить Україну в цих союзах, але з певних причин не хоче активно демонструвати цю позицію на референдумі.

У грудні 2024 року українців запитували про довіру до Європейського Союзу і НАТО. Так, ЄС довіряють 46% опитаних (не довіряють – 19%), а НАТО – 43% (не довіряють – 25%). У дослідженні також вказано, що є багато українців, які не довіряють або мають сумніви щодо ЄС та/або НАТО, але при цьому все одно бачать Україну в цих союзах.