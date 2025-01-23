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Українські бійці опинилися в критичній ситуації біля Великої Новосілки? Заява ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські бійці опинилися в критичній ситуації біля Великої Новосілки? Заява ЗСУ
У районі Великої Новосілки на Донеччині тривають важкі бої
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило про ситуацію на фронті

ЗСУ ведуть виснажливі бої у районі Великої Новосілки Донецької області. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також, за словами оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

«Ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями. На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Головна мета російських пропагандистів – розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок – зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції. Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі», – наголошує угрупування військ.

Раніше Neue Zürcher Zeitung повідомляло, що ЗСУ нібито опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки. За словами видання, українські бійці оточені з трьох боків, намагаються дістатися безпечних територій, залишаючи техніку.

Нагадаємо, що російські війська знову активізували наступальні дії на Велику Новосілку в Донецькій області, вкотре намагаючись захопити цей населений пункт. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

До слова, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна росіяни

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