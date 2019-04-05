Брак принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз поставили под сомнение



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Принц Чарльз

Брак 70-летнего наследника британского престола посчитали незаконным. Принц Чарльз и его супруга нарушили королевские традиции.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз 9 апреля отметят очередную годовщину свадьбы. Они женаты уже 14 лет. Однако сейчас законность этого брака поставили под сомнение. Старший сын королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа нарушил многовековые традиции. Британские таблоиды сообщили, что активисты инициировали начало рассмотрения этого дела в суде.

После консультации с официальными лицами Великобритании судья признал, что эта свадьба нарушила Закон о браке от 1836 года. Наследник британского престола должен был венчаться в церкви. Пара ограничилась гражданской церемонией. По еще действующему регламенту это является основанием для того, чтобы признать союз вне закона, пишет Newidea.

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году. Она родила ему двух сыновей - Уильяма и Гарри. Супруги разъехались в 1992 году, в 1996 году был закончен их бракоразводный процесс. Второй раз он женился в 2005 году в возрасте 57 лет. Брак с Камиллой Паркер-Боулз изначально вызвал волну негодования и критики среди британских подданных. Камилла была давней любовницей принца, с которой он поддерживал отношения и до брака, и во время него.

При их союзе действительно впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания совершалась в гражданском, а не церковном порядке. Камилла получила все титулы Чарльза. Зная о народной любви к Диане и неприязни к своей персоне, вторая жена наследного принца старалась вести себя максимально тактично. Она отказалась использовать свой титул принцессы Уэльской. Камилла является герцогиней Корнуольской (в Англии) и Ротсейской (в Шотландии).

Джерело: Cosmopolitan