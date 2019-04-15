Брат Кейт Миддлтон Джеймс выставил на продажу свое необычное изобретение



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Джеймс Миддлтон

Хорошая сделка для тех, кто мечтает начать бизнес по продаже конфет

В 2014 году Джеймс Миддлтон запустил проект под названием Boomf, одним из направлений которого была продажа кастомизированного зефира. На конфетах можно было напечатать селфи, симпатичную картинку или собственный рисунок. Специально для продажи такого зефира Джеймс придумал трехколесный велосипед-прилавок.

Претворить мечту в жизнь было непросто, а если точнее, недешево. На переделку обычного велосипеда в желаемый трицикл Джеймс потратил 9 тысяч фунтов.

Сейчас же он продает изобретение на eBay за какие-то скромные 1650 фунтов. Состояние велосипеда отличное, но имеется несколько царапин, о чем честно сказано в объявлении. Почему Джеймс решил избавиться от сокровища, не сообщается.

Сейчас ассортимент Boomf пополнился «взрывающимися» открытками, подарочным шоколадом и другими мелочами для праздника.

Джерело: Hello!