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    Жизнь

    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Слухи о разногласиях между Кейт и Меган появились прошлой осенью

    Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл не верит в слухи о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, о чем рассказал в интервью Us Weekly. «Они выросли в разных культурах, у них разные роли. Кейт понимает, что Меган не представляет для нее угрозы, а Меган достаточно мудра, чтобы осознать, что ее роль значительно отличается от роли Кейт», – объяснил Баррелл.

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    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган
    Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал о вражде между Кейт и Меган

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    Он не считает, что между герцогинями возможна ревность, но уверен, что они абсолютно разные: «Несомненно, Меган – не тот человек, который всегда со всем соглашается. Она высказывает свое мнение, как и положено современной американке. Уверен, она окажет сильное влияние на Гарри».

    Слухи о разногласиях между Кейт и Меган появились прошлой осенью и окрепли после новости о том, что герцоги Сассекские переезжают в собственное поместье. Кроме того, в прессе появились спекуляции на тему ссоры между Гарри и Уильямом, которые якобы отдалились после появления Меган Маркл. С этим Баррелл абсолютно не согласен: «Они тоже сильно отличаются друг от друга, но их связь слишком сильна, а после смерти матери они и вовсе неразделимы».

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    Джерело: Super

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