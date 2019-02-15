Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод



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Актер вернулся к теме прошлых отношений на дне рождения бывшей супруги

.Голливудский актер Брэд Питт, по словам источников, на дне рождения Дженнифер Энистон просил у нее прощения за то, как он вел себя во время их развода. Питт пришел на юбилей к бывшей супруге, чем вызвал много слухов.

Они были самой горячей парой Голливуда, прежде чем они объявили в 2005 году о том, что решили отказаться от пятилетнего брака. Судя по всему, это до сих пор волнует актера, поскольку на празднике, по словам очевидцев, он поднял тему развода.

Как передает Dailymail, «Брэд давно просил у Джен прощения, и она дала его». Отмечается также, что Питт не любит останавливаться на прошлом, и, вероятно, проблемы в прошлых отношениях сильно его волновали, раз он решил вернуться к этой теме. Кроме того, раньше сообщалось, что бывшие супруги уже около трех лет дружат, но не афишируют свои отношения.

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Джерело: teleprogramma.pro