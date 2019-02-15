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    Жизнь

    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод

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    Анджелина Джоли злится, что Брэд Питт посетил вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон - Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Анджелина Джоли злится, что Брэд Питт посетил вечеринку в честь 50-летия Дженнифер Энистон

    Актер вернулся к теме прошлых отношений на дне рождения бывшей супруги

    .Голливудский актер Брэд Питт, по словам источников, на дне рождения Дженнифер Энистон просил у нее прощения за то, как он вел себя во время их развода. Питт пришел на юбилей к бывшей супруге, чем вызвал много слухов.

    Они были самой горячей парой Голливуда, прежде чем они объявили в 2005 году о том, что решили отказаться от пятилетнего брака. Судя по всему, это до сих пор волнует актера, поскольку на празднике, по словам очевидцев, он поднял тему развода.

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    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод
    Брэд Питт попросил прощения у Дженнифер Энистон за развод

    Как передает Dailymail, «Брэд давно просил у Джен прощения, и она дала его». Отмечается также, что Питт не любит останавливаться на прошлом, и, вероятно, проблемы в прошлых отношениях сильно его волновали, раз он решил вернуться к этой теме. Кроме того, раньше сообщалось, что бывшие супруги уже около трех лет дружат, но не афишируют свои отношения.

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    Джерело: teleprogramma.pro

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