Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми



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Дети несколько раз приезжали в Лос-Анджелес после переезда в Нью-Мексико

Если верить инсайдерам, 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли решили отложить в сторону разногласия ради своих шести детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 13-летней Шайло и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен. Источник также добавил, что дети «горды родителями» и видятся с отцом по нескольку раз в неделю. Также выяснилось, что Питт планирует сделать паузу в работе, чтобы провести больше времени с семьей.

Актер хочет навестить детей в Нью-Мексико, где они временно живут со своей матерью. Напомним, Брэд не имел возможности часто навещать их с тех пор, как они переехали на юго-запад США. Сейчас Джоли снимается там в триллере Тейлора Шеридана «Те, кто желают мне смерти», основанном на романе Майкла Кориты.

Источник сообщил Entertainment Tonight, что дети несколько раз приезжали в Лос-Анджелес после переезда в Нью-Мексико. Они также видят своего отца всякий раз, когда возвращаются домой в Калифорнию.