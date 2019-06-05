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    Жизнь

    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми

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    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми

    Дети несколько раз приезжали в Лос-Анджелес после переезда в Нью-Мексико

    Если верить инсайдерам, 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли решили отложить в сторону разногласия ради своих шести детей: 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летней Захары, 13-летней Шайло и 10-летних близнецов Нокса и Вивьен. Источник также добавил, что дети «горды родителями» и видятся с отцом по нескольку раз в неделю. Также выяснилось, что Питт планирует сделать паузу в работе, чтобы провести больше времени с семьей.

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    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми
    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми
    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми
    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми
    Брэд Питт собирается провести летние каникулы со своими детьми

    Актер хочет навестить детей в Нью-Мексико, где они временно живут со своей матерью. Напомним, Брэд не имел возможности часто навещать их с тех пор, как они переехали на юго-запад США. Сейчас Джоли снимается там в триллере Тейлора Шеридана «Те, кто желают мне смерти», основанном на романе Майкла Кориты.

    Источник сообщил Entertainment Tonight, что дети несколько раз приезжали в Лос-Анджелес после переезда в Нью-Мексико. Они также видят своего отца всякий раз, когда возвращаются домой в Калифорнию.

     

    дети актер
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