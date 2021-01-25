Британка вызвала полицию, потому что не успела купить в завтрак из-за длинной очереди

Женщине удалось добраться до окна заказов, когда ресторан уже перестал подавать «МакЗавтрак»

Жительница британского графства Западный Суссекс пошла на крайние меры из-за того, что не успела купить «МакЗавтрак» в McDonald's из-за длинной очереди, — женщина вызвала полицию. Об этом сообщает Yahoo.

Британка решила купить еду в «МакАвто», однако на въезде к ресторану быстрого питания образовалась большая очередь. Женщина подъехала к окошку уже после 11:00, когда в McDonald's перестают готовить блюда из меню для завтрака.

Через полчаса недовольная клиентка обратилась к правоохранителям, обвинив ресторан в несправедливом отношении к ней. Местный инспектор Даррен Тейлор рассказал в твиттере, что в ответ на ее звонок «даме дали несколько советов по поводу звонков в полицию».

Полицейские отказались реагировать на этот вызов и уточнили, что в их ведении — преступления, несчастные случаи, пропажа людей или другие чрезвычайные ситуации. «Но, пожалуйста, не обременяйте наши службы такими банальными вопросами, как фастфуд», — призвали в участке Западного Суссекса.