  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Британка вызвала полицию, потому что не успела купить в завтрак из-за длинной очереди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Британка вызвала полицию, потому что не успела купить в завтрак из-за длинной очереди

    Женщине удалось добраться до окна заказов, когда ресторан уже перестал подавать «МакЗавтрак»

    Жительница британского графства Западный Суссекс пошла на крайние меры из-за того, что не успела купить «МакЗавтрак» в McDonald's из-за длинной очереди, — женщина вызвала полицию. Об этом сообщает Yahoo.

    Британка решила купить еду в «МакАвто», однако на въезде к ресторану быстрого питания образовалась большая очередь. Женщина подъехала к окошку уже после 11:00, когда в McDonald's перестают готовить блюда из меню для завтрака.

    Через полчаса недовольная клиентка обратилась к правоохранителям, обвинив ресторан в несправедливом отношении к ней. Местный инспектор Даррен Тейлор рассказал в твиттере, что в ответ на ее звонок «даме дали несколько советов по поводу звонков в полицию».

    Полицейские отказались реагировать на этот вызов и уточнили, что в их ведении — преступления, несчастные случаи, пропажа людей или другие чрезвычайные ситуации. «Но, пожалуйста, не обременяйте наши службы такими банальными вопросами, как фастфуд», — призвали в участке Западного Суссекса.

    Теги: курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies