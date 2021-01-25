Судьи «Голоса страны» не повернулись к бывшему сотруднику СБУ и пожалели об этом

Стал известный подарок триумфатора шоу

В это воскресенье на «1+1» состоялся первый эфир обновленного 11 сезона вокального шоу талантов «Голос страны».

Соблюдая карантинные меры, организаторы собрали zoom-аудиторию, которая следила за выступлениями участников и выбором тренеров онлайн.

Стал известный подарок триумфатора шоу. Так, победитель получит квартиру в Киеве. Кроме того, певец, который займет первое место, выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Выйти на сцену мастабного фестиваля сможет и победитель онлайн-голосования на сайте Atlas Weekend.

Одним из первых конкурсантов стал 29-летний сотрудник СБУ Александр Барлебен. Как сообщает «ТСН», тренеры «изрядно пожалели, что не развернулись на пение бывшего военного СБУ».