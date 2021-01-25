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    Шоу-биз

    Судьи «Голоса страны» не повернулись к бывшему сотруднику СБУ и пожалели об этом

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    Судьи «Голоса страны» не повернулись к бывшему сотруднику СБУ и пожалели об этом

    Стал известный подарок триумфатора шоу

    В это воскресенье на «1+1» состоялся первый эфир обновленного 11 сезона вокального шоу талантов «Голос страны».

    Соблюдая карантинные меры, организаторы собрали zoom-аудиторию, которая следила за выступлениями участников и выбором тренеров онлайн.

    Стал известный подарок триумфатора шоу. Так, победитель получит квартиру в Киеве. Кроме того, певец, который займет первое место, выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Выйти на сцену мастабного фестиваля сможет и победитель онлайн-голосования на сайте Atlas Weekend.

    Одним из первых конкурсантов стал 29-летний сотрудник СБУ Александр Барлебен. Как сообщает «ТСН», тренеры «изрядно пожалели, что не развернулись на пение бывшего военного СБУ».

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    Теги: Голос країни шоу-бизнес курьез
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