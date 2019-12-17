Эмилия Кларк рассказала страшные подробности о перенесенном инсульте



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Сам сериал Эмилия считает своим спасением, потому что на съемках было легче пережить все испытания

После страшных проблем со здоровьем актриса создала собственный благотворительный фонд, чтобы собрать деньги для людей, восстанавливающихся после инсульта или травм мозга

После съемок первого сезона «Игры престолов» у Эмилии Кларк, сыгравшей Дейенерис, нашли аневризму, из-за чего ей пришлось перенести операцию на мозге. После этого черная полоса не закончилась: спустя два года актриса прошла через ад второй раз, чтобы удалить еще одну аневризму, и тогда надежда ее покинула.

«Я больше не могла мыслить позитивно, все это было чудовищным невезением. И вот я лежу в чертовой больнице в Штатах с трубками, торчащими из моей головы, накачанная лекарствами, и думаю только о том, чтобы меня никто не узнал», – рассказала Кларк.

С «Игрой престолов» в жизнь Матери драконов пришла и большая ответственность — огромное количество фанатов, которых нельзя разочаровать. И хотя Эмилия принимает этот побочный эффект славы, иногда ей нужен перерыв:

«Сложно при этом не звучать, как последняя ***, потому что я сама на это подписалась, это часть работы. Но вот я в торговом центре с мамой, которая все еще оплакивает недавно умершего папу, и кто-то подходит ко мне за селфи. Я отказываюсь, а в ответ слышу: «Не думал, что ты такая». А мне хотелось исчезнуть, я не хотела быть узнанной, не хотела смотреть никому в глаза. Я страдала и чувствовала себя очень уязвимой».