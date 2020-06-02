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    Жизнь

    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним

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    Бывшая девушка принца Гарри британская танцовщица и модель Крессида Бонас - Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая девушка принца Гарри британская танцовщица и модель Крессида Бонас

    Бонас также раскритиковала дресс-код на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

    Бывшая девушка принца Гарри британская танцовщица и модель Крессида Бонас назвала причину расставания с ним. Ее слова приводит People.com.

    Девушка рассказала, что за два года отношений с принцем испытывала огромное давление. По словам Бонас, она осознала, что не сможет жить в королевской семье. «Страх неудачи, страх быть отвергнутой, страх быть непонятой правильно, страх оказаться не такой идеальной», - объяснила модель. Кроме того, она планировала продолжать свою творческую карьеру.

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    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Бывшая любовница принца Гарри назвала причину расставания с ним
    Неловкий случай: принц Гарри вынужден посетить свадьбу экс-любовницы

    Бонас также раскритиковала дресс-код на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. «Не люблю я эти шляпки. Это слишком сложно для людей», - отметила знаменитость.

    Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи об их тайной помолвке, но они не подтвердились. Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.

    В ноябре 2017 года было объявлено о помолвке принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Свадьба пары состоялась весной 2018 года.

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    актриса модель Меган Маркл свадьба
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