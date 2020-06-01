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    Эшли Грэм без стеснения покормила грудью ребенка во время съемки для модного глянца

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    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм - Эшли Грэм без стеснения покормила грудью ребенка во время съемки для модного глянца
    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм

    Автором съемки выступил супруг модели

    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной съемке для британской версии модного журнала Harper’s Bazaar и стала героиней его обложки. Снимки появились на сайте издания.

    На размещенной обложке 32-летняя Грэм держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Она попозировала в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ее ноги. Знаменитость также запечатлели в светлом бюстгальтере, легинсах и белом халате.

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    Эшли Грэм без стеснения покормила грудью ребенка во время съемки для модного глянца
    Эшли Грэм без стеснения покормила грудью ребенка во время съемки для модного глянца
    Эшли Грэм без стеснения покормила грудью ребенка во время съемки для модного глянца

    Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin). Отмечается, что снимки были сделаны в доме пары в штате Небраска, где они проводят карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

    В марте Эшли Грэм сняла кормление сына грудью на видео и поделилась им в соцсети. На опубликованном ролике она отвечает на вопросы подписчиков с младенцем на руках, одетым в костюм с принтом в виде кроликов. Модель, в свою очередь, надела черную майку и несколько золотых украшений.

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