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    Жизнь

    Бывшая солистка Spice Girls выходит замуж спустя 20 лет отношений

    • Розсилка
    Эмма Бантон - Бывшая солистка Spice Girls выходит замуж спустя 20 лет отношений
    Эмма Бантон

    Dлюбленные собираются провести торжество в Old Marylebone Town Hall – там же поженились Пол Маккартни и Нэнси Шевелл в октябре 2011 года

    Бывшая «перчинка» Эмма Бантон встречалась с Джейдом Джонсом, экс-солистом группы Damage, более 20 лет. За это время они успели съехаться и родить двоих сыновей, 11-летнего Бо и 7-летнего Тейта, но вот оформлять свои отношения не спешили – они и так называли друг друга мужем и женой.

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    Пару лет назад Эмма перестала быть столь категоричной: «Сыграть свадьбу было бы очень неплохо. Надеюсь, мы это сделаем». И вот, свершилось! Недавно Бантон и Джонсона видели вместе, выходящими из офиса регистрации браков в Лондоне.

     

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