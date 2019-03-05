Бывшая солистка Spice Girls выходит замуж спустя 20 лет отношений



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Эмма Бантон

Dлюбленные собираются провести торжество в Old Marylebone Town Hall – там же поженились Пол Маккартни и Нэнси Шевелл в октябре 2011 года

Бывшая «перчинка» Эмма Бантон встречалась с Джейдом Джонсом, экс-солистом группы Damage, более 20 лет. За это время они успели съехаться и родить двоих сыновей, 11-летнего Бо и 7-летнего Тейта, но вот оформлять свои отношения не спешили – они и так называли друг друга мужем и женой.

Пару лет назад Эмма перестала быть столь категоричной: «Сыграть свадьбу было бы очень неплохо. Надеюсь, мы это сделаем». И вот, свершилось! Недавно Бантон и Джонсона видели вместе, выходящими из офиса регистрации браков в Лондоне.