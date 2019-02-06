Бывший менеджер группы Nirvana выпустит книгу о Курте Кобейне к юбилею его смерти



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Курт Кобейн Фото: instagram.com/kurtcobain/

Мемуары будут содержать новые подробности о жизни и смерти великого музыканта

Бывший менеджер Nirvana Дэнни Голдберг выпустит книгу о жизни Курта Кобейна «Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain» («Служа слуге: вспоминая Курта Кобейна»). Мемуары поступят в продажу 2 апреля. Книга приурочена к 25-летию смерти певца. Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством 5 апреля 1994 года.

Дэнни Голдберг работал с Nirvana с 1990 по 1994 год, в момент пика карьеры рок-группы. Менеджер расскажет о феномене популярности коллектива, а также о личной жизни Курта Кобейна. В книгу войдут новые материалы, например, интервью с близкими Курта, в том числе и его женой Кортни Лав. Голдберг попытается выяснить, что стало причиной самоубийства Кобейна.

«Как только я начала читать, меня втянуло и я не смогла оторваться от нее. Я просто хочу сказать, что любой поклонник музыки должен хотеть эту книгу. Любой поклонник Nirvana должен иметь эту книгу», — поделилась своими впечатлениями рок-исполнительница Джоан Джетт изданию Billboard.