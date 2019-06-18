«Целлюлитик проступает»: Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk/

Знаменитость поделилась пикантным фото в сети

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает будоражить воображение поклонников соблазнительными фото.

На странице в Instagram знаменитость запостила фотографию, где позирует в купальнике, показывая соблазнительные очертания и изъяны. Мысли поклонников относительно фигуры Никитюк разделились.

Одни захвалили звезду, мол, она имеет роскошный вид. «Хмельницкий орех», «Украинская Кардашьян», «ягодицы как у Ким», «замечательная фигурка, Леся – персик», «идеальная», - пишут сторонники знаменитости.

Есть и те, кто начал указывать Леси несовершенство ее фигуры. «Роскошный фотошоп», «я один вижу в Леси целлюлит», «целюлитик проступает».

Напомним, Леся Никитюк показала, как перешила мамино платье 34-летней давности. Знаменитость похвасталась модным образом.

Джерело: ru.tsn.ua