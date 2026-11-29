Американський екстрасенс, медіум і автор прогнозів про майбутнє Джозеф Тіттель оприлюднив низку передбачень на 2027 рік. Серед них – масштабні природні катастрофи, нові військові конфлікти та кібератаки, які можуть призвести до перебоїв у роботі енергетичної інфраструктури й систем зберігання продуктів. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Unilad, повідомляє «Главком».

За словами Тіттеля, особливо складною наступного року може бути ситуація на Близькому Сході, а також у Пакистані, Індії та Непалі. Він прогнозує потужні землетруси й масштабні повені, які, на його думку, можуть спричинити значні людські втрати.

«Пустелі перетворяться на бурхливі річки, що призведе до значних людських жертв. У 2027 році клімат стане причиною більшої кількості смертей, ніж будь-коли раніше», – заявив медіум.

Він також пов’язує майбутні втрати з екстремальною спекою, яка, за його прогнозом, накриє світ наступного літа, та іншими природними явищами.

Тіттель звернув увагу й на загрозу масштабних кібератак. За його словами, особливо вразливою може стати Європа. Він припускає, що хакерські атаки можуть вивести з ладу електромережі та холодильні системи, що спричинить проблеми зі зберіганням продуктів і їх постачанням.

«Це ще одна причина, чому людям варто подбати про запаси. Те, що ми бачимо зараз у сфері кібератак, – лише початок. Наступного року ситуація може погіршитися вдесятеро», – стверджує Тіттель.

Окрім цього, медіум передбачає загострення військових конфліктів у різних частинах світу. Через можливі перебої з постачанням він радить людям мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень і постійно тримати під рукою воду.

Водночас ці заяви є особистими передбаченнями Джозефа Тіттеля, а не науковими прогнозами. Вони не мають підтвердження як достовірний прогноз майбутніх подій.

Нагадаємо, кліматичний феномен Ель-Ніньйо призводить до помітних відхилень у роботі сонячних електростанцій. Через зміни рівня інсоляції девелоперам та інвесторам доводиться коригувати традиційні моделі прогнозування генерації.

Також повідомлялося, що Україна поки недостатньо готова до періодів посухи та інших екстремальних погодних явищ, які стають частішими через зміну клімату. Державі та громадам необхідно заздалегідь адаптуватися до дефіциту води, сильних опадів і змін водності річок.