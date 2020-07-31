Отдохнуть за полмиллиона. «Слугу народа» Николая Тищенко засекли на элитном курорте



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Нардеп Николай Тищенко

Опальный депутат и певица Ирина Билык отдыхают в вип-гостинице

29 июня скандального нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко заметили во время отдыха в дорогом отеле Club Prive by Rixos на побережье Средиземного моря в Белеке. Он наслаждается богатой жизнью вместе с женой Аллой Барановской и их сыном Давидом, которому три с половиной года, сообщает издание «Страна».

Пока мама и малыш загорали и купались, политик уединился в тени шатра со своим мобильным телефоном. Николай все время не выпускал из рук гаджет, листал ленту соцсетей и читал новости.

Николай Тищенко

Отметим, что отдых в Club Prive by Rixos - удовольствие не из дешевых. Так семидневный тур на двоих, который стартует в ближайшие даты обойдется в 420 000-790 000 гривен, в зависимости от категории номера и вида питания.

В этом же элитном отеле остановилась народная артистка Украины Ирина Билык с младшим сыном Табризом, которому четыре с половиной года. Чтобы развлечь мальчика, певица отправилась в парк развлечений с аттракционами, водными горками, шоу дельфинов и зверинцем. Входной билет на один день им обошелся в 2850 грн ($ 58 стоит на официальном сайте билет для взрослого и $ 45 для ребенка от 7 до 11 лет).

Ирина Билык с сыном

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.