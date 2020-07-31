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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в просвечивающем боди потрясла фанатов откровенным фото

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    <p>37-летняя певица Светлана Лобода примерила яркий образ для фотосессии</p> <div></div> - Светлана Лобода в просвечивающем боди потрясла фанатов откровенным фото

    37-летняя певица Светлана Лобода примерила яркий образ для фотосессии

    instagram.com/lobodaofficial/

    Звезда похвасталась сексуальной фигурой

    37-летняя певица Светлана Лобода порадовала поклонников провокационным селфи. Светлана запечатлела себя в эротичном боди из просвечивающей ткани. К наряду Лобода подобрала изящное украшение для волос и массивное колье. Look поп-дивы дополнил эффектный макияж. Певица подчеркнула красоту глаз с помощью подводки, а на губы нанесла алую помаду.

    photo_2020-07-31_11-25-33
    instagram.com/lobodaofficial/

    Лобода в дерзких нарядах удивила поклонников. Многие позитивно отнеслись к стремлению Светланы к творческим переменам. «Смело и зажигательно», «Очень крутая», «Это отрыв башки!», «Тилль Линдеманн подсказал идею для клипа?», «Шикарная, просто пример для подражания. Женственная и секси», «Кайфую», «Эротичная провокация» - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

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