Светлана Лобода в просвечивающем боди потрясла фанатов откровенным фото



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37-летняя певица Светлана Лобода примерила яркий образ для фотосессии instagram.com/lobodaofficial/

Звезда похвасталась сексуальной фигурой

37-летняя певица Светлана Лобода порадовала поклонников провокационным селфи. Светлана запечатлела себя в эротичном боди из просвечивающей ткани. К наряду Лобода подобрала изящное украшение для волос и массивное колье. Look поп-дивы дополнил эффектный макияж. Певица подчеркнула красоту глаз с помощью подводки, а на губы нанесла алую помаду.

instagram.com/lobodaofficial/

Лобода в дерзких нарядах удивила поклонников. Многие позитивно отнеслись к стремлению Светланы к творческим переменам. «Смело и зажигательно», «Очень крутая», «Это отрыв башки!», «Тилль Линдеманн подсказал идею для клипа?», «Шикарная, просто пример для подражания. Женственная и секси», «Кайфую», «Эротичная провокация» - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.