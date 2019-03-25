Чем больше Брэд Питт ест в фильме, тем успешнее картина – наблюдения пользователей соцсети



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Лучшие сцены с приемом пищи были в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена», «Мистер и миссис Смит» и «Ярость».

Пользователь Reddit под никнеймом LundgrensFrontKick обнаружил забавную закономерность: фильмы с участием Брэда Питта, в которых его персонаж съедает более 200 калорий, получают более высокие оценки и зарабатывают больше в прокате, по сравнению с фильмами, где он ест меньше или ничего.

LundgrensFrontKick проанализировал все фильмы с актером на предмет поглощения пищи. При этом он брал в расчет только те сцены, где зритель видит, как Питт ест. Кроме того, он не стал учитывать выпивку и кофе, однако посчитал за прием пищи смузи и жвачку в «После прочтения сжечь», а также кровь в «Интервью с вампиром».

В итоге киноман разбил фильмы на три группы: где персонаж Питта ничего не ест, где съедает менее 200 калорий и где съедает более 200 калорий. Он подсчитал, что картины их первой группы в среднем получили 6,9 балла на IMDb и заработали около $68 миллионов в американском прокате, фильмы из второй группы - 6,8 балла и $110 миллионов, а из третьей больше всего - 7 баллов и $143 миллиона.

По оценке LundgrensFrontKick, всего на экране Брэд Питт употребил 4986 калорий. При этом «любимое блюдо» его персонажей - ножка индейки. Ее Питт ел в «Трое», «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Параллельном мире», «Настоящей любви» и «Легендах осени».

Больше всего актер съел в картине «Человек, который изменил все», где исполнил роль тренера бейсбольной команды, - 495 калорий. Затем идет «Интервью с вампиром» (450 калорий). На третьем месте - «Одиннадцать друзей Оушена» (448 калорий).

Пользователь Reddit отметил, что манера исполнения во время поглощения пищи у Питта отличается. Так в «Одиннадцати друзьях Оушена» он ест круто, в «Человеке, который изменил все» его герой заедает стресс, в «Знакомьтесь, Джо Блэк» актер демонстрирует любопытное поедание, а в «Калифорнии» - отвратительное.

По мнению LundgrensFrontKick, лучшие сцены с приемом пищи были в картинах «Одиннадцать друзей Оушена», «Мистер и миссис Смит» и военной драме «Ярость». Он также выделил эпизод с арахисовым маслом в «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Джерело: Esquire